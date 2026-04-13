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Mamies à vélo, Arras 62000, Arras

Mamies à vélo, Arras 62000, Arras

Mamies à vélo, Arras 62000, Arras jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Arras 62000

Adresse : Arras place Foch

Ville : 62000 Arras

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Mamies à vélo 14 et 28 mai Arras 62000 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T11:00:00+02:00 – 2026-05-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T12:00:00+02:00

Balade d’une heure en ville tous les deux jeudis de 11h à midi pour découvrir les espaces aménagés mais aussi apprendre à se tenir sur route dans la circulation et à connaître les panneaux.
Elle n’est pas réservée aux seules dames seniors mais aussi aux messieurs et aux personnes de moins de 65 ans qui ont besoin de se rassurer en ville à vélo.

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Balade d’une heure dans Arras

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