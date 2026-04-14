balades vélos, Grand place d’arras, Arras
balades vélos, Grand place d’arras, Arras samedi 30 mai 2026.
balades vélos Samedi 30 mai, 14h00 Grand place d’arras Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Deux balades seront proposées, une courte de 8 km environ pour familles avec jeunes enfants
une plus longue de 30 km environ pour découvrir une nouvelle voie verte.
Grand place d’arras Grand Place Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Deux balades au départ de la Grand Place d’Arras
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