Broc à vélos et ateliers de réparation, Grand place d’arras, Arras

Broc à vélos et ateliers de réparation Samedi 30 mai, 09h00 Grand place d’arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Des dizaines de vélos musculaires (pas de vélos électriques) seront mis en vente à très petits prix. Ils ont été minutieusement remis en état par des bénévoles de l’ADAV. Pour les vélos d’enfant, il est possible de pratiquer des échanges, un vélo apporté pour un plus grand.

Le public peut aussi déposer des vélos à vendre.

Des ateliers thématiques seront aussi proposés pour permettre à chacun de savoir faire l’entretien et les petites réparations de son propre vélo : mieux l’ajuster à sa taille, le nettoyer et le graisser, changer un pneu, remettre une chaîne qui a déraillé, retendre un câble, changer les patins de freins…

Des conseils seront dispensés pour être mieux assis, éclairé….

Grand place d’arras Grand Place Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

