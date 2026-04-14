Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras

Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois Dimanche 20 septembre, 09h00 Citadelle d’Arras Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Gerbes déposées à la citadelle d’Arras, en hommage aux 218 fusillés. Départ du bus prévu à 9 h30; Rassemblement à 9h15.

Citadelle d’Arras citadelle d’Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]

Cérémonie d’hommage Commémoration