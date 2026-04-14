Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras
Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras dimanche 20 septembre 2026.
Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois Dimanche 20 septembre, 09h00 Citadelle d’Arras Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Gerbes déposées à la citadelle d’Arras, en hommage aux 218 fusillés. Départ du bus prévu à 9 h30; Rassemblement à 9h15.
Citadelle d’Arras citadelle d’Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Cérémonie d’hommage Commémoration
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