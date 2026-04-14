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Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras

Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras

Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Citadelle d'Arras

Adresse : citadelle d'Arras

Ville : 62000 Arras

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois Dimanche 20 septembre, 09h00 Citadelle d’Arras Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Gerbes déposées à la citadelle d’Arras, en hommage aux 218 fusillés. Départ du bus prévu à 9 h30; Rassemblement à 9h15.

Citadelle d’Arras citadelle d’Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 33 »}]
Cérémonie d’hommage Commémoration

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