Visite de la Banque de France d’Arras, Banque de France ARRAS, Arras
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France ARRAS · Arras
Informations pratiques
Visite de la Banque de France d’Arras Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France ARRAS Pas-de-Calais
Visite gratuite sur inscription préalable
auprès de l’offce du tourisme –
Présentation d’une pièce d’identité
obligatoire pour accéder au site le jour
de l’événement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Ensemble Dialoguons !
Visite gratuite (durée : 1 heure) sur inscription préalable, présentation de
la pièce d’identité à l’entrée, nombre de places limité.
Ouverture uniquement le samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 16h30 (9
créneaux : 09h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30)
Dimanche 20 septembre 2026 : Fermé
Pas d’accès PMR au site actuellement.
Banque de France ARRAS 1 à 5 rue Ernestale 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3414 https://www.banque-de-france.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@arraspaysdartois.com »}] Siège de la Banque de France dans le Pas-de-Calais depuis 1856, le bâtiment présente une architecture singulière qui reflète l’évolution de l’institution et de ses missions au fil des siècles. Centre ville d’Arras desservi par le bus ou la Citadine. Parkings à proximité.
Pas d’accès PMR au site actuellement.
Pas d’accès PMR au site actuellement.
©Banque de France
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