Visite de la Banque de France d’Arras, Banque de France ARRAS, Arras

Informations pratiques

Visite de la Banque de France d’Arras Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France ARRAS Pas-de-Calais

Visite gratuite sur inscription préalable

auprès de l’offce du tourisme –

Présentation d’une pièce d’identité

obligatoire pour accéder au site le jour

de l’événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ensemble Dialoguons !

Visite gratuite (durée : 1 heure) sur inscription préalable, présentation de

la pièce d’identité à l’entrée, nombre de places limité.

Ouverture uniquement le samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 16h30 (9

créneaux : 09h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30)

Dimanche 20 septembre 2026 : Fermé

Pas d’accès PMR au site actuellement.

Banque de France ARRAS 1 à 5 rue Ernestale 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3414 https://www.banque-de-france.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@arraspaysdartois.com »}] Siège de la Banque de France dans le Pas-de-Calais depuis 1856, le bâtiment présente une architecture singulière qui reflète l’évolution de l’institution et de ses missions au fil des siècles. Centre ville d’Arras desservi par le bus ou la Citadine. Parkings à proximité.

Pas d’accès PMR au site actuellement.

Pas d’accès PMR au site actuellement.

©Banque de France