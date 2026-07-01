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AGENDA · Arras

Découvrir les chauves-souris au lycée, lycée Gambetta, Arras

vendredi 21 août 2026 · lycée Gambetta · Arras

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
lycée Gambetta
Adresse
62000
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Sur inscription

Découvrir les chauves-souris au lycée Vendredi 21 août, 20h00 lycée Gambetta Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’agenda écologie de la Communauté urbaine d’Arras
Découvrez les chauves-souris
estivales de Gambetta-Carnot,
nichées dans les vieux arbres et
bâtiments !
• Assistez à leur sortie crépusculaire et
explorez leurs incroyables ultra-sons.
• Plongez dans l’univers fascinant de
ces petits mammifères nocturnes,
protégés de la ville par les hauteurs
naturelles !
En partenariat avec la Cité Scolaire Gambetta-Carnot à Arras et le Groupe Ornithologique et Naturaliste (agrément régional Hauts de France) , section le « Cochevis »
Inscription obligatoire

lycée Gambetta 62000 Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@cu-arras.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 01 55 »}]
Découvrez les chauves-souris estivales de Gambetta-Carnot, nichées dans les vieux arbres et bâtiments! Chauves souris Biodiversité

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