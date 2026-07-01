Découvrir les chauves-souris au lycée, lycée Gambetta, Arras

Informations pratiques

Découvrir les chauves-souris au lycée Vendredi 21 août, 20h00 lycée Gambetta Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Dans le cadre de l’agenda écologie de la Communauté urbaine d’Arras

Découvrez les chauves-souris

estivales de Gambetta-Carnot,

nichées dans les vieux arbres et

bâtiments !

• Assistez à leur sortie crépusculaire et

explorez leurs incroyables ultra-sons.

• Plongez dans l’univers fascinant de

ces petits mammifères nocturnes,

protégés de la ville par les hauteurs

naturelles !

En partenariat avec la Cité Scolaire Gambetta-Carnot à Arras et le Groupe Ornithologique et Naturaliste (agrément régional Hauts de France) , section le « Cochevis »

Inscription obligatoire

lycée Gambetta 62000 Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@cu-arras.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 01 55 »}]

Découvrez les chauves-souris estivales de Gambetta-Carnot, nichées dans les vieux arbres et bâtiments! Chauves souris Biodiversité