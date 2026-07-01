Découvrir les chauves-souris au lycée, lycée Gambetta, Arras
vendredi 21 août 2026 · lycée Gambetta · Arras
Informations pratiques
Découvrir les chauves-souris au lycée Vendredi 21 août, 20h00 lycée Gambetta Pas-de-Calais
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00
Dans le cadre de l’agenda écologie de la Communauté urbaine d’Arras
Découvrez les chauves-souris
estivales de Gambetta-Carnot,
nichées dans les vieux arbres et
bâtiments !
• Assistez à leur sortie crépusculaire et
explorez leurs incroyables ultra-sons.
• Plongez dans l’univers fascinant de
ces petits mammifères nocturnes,
protégés de la ville par les hauteurs
naturelles !
En partenariat avec la Cité Scolaire Gambetta-Carnot à Arras et le Groupe Ornithologique et Naturaliste (agrément régional Hauts de France) , section le « Cochevis »
Inscription obligatoire
lycée Gambetta 62000 Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « animation@cu-arras.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 21 01 55 »}]
Découvrez les chauves-souris estivales de Gambetta-Carnot, nichées dans les vieux arbres et bâtiments! Chauves souris Biodiversité
À voir aussi à Arras (Pas-de-Calais)
- Cérémonie d’hommage aux 218 fusillés d’Arras dont 14 Carvinois, Citadelle d’Arras, Arras 20 septembre 2026
- SHEILA – LA TOURNEE 8.0 CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras 17 octobre 2026
- Gabriel Palatchi en concert intime au Caveau des Arcades à Arras, Cave aménagée et équipée, Arras 23 octobre 2026
- LION, LE ROI EST DE RETOUR CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras 24 octobre 2026
- LES PLUS BELLES COMEDIES MUSICALES CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras 24 octobre 2026