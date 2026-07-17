Temple Protestant d’Arras, Temple protestant, Arras

Informations pratiques

Temple Protestant d’Arras 19 et 20 septembre Temple protestant Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du temple et découverte des deux expositions intitulées « Par amour de la terre : Prendre soin du monde que nous aimons » et « Le protestantisme et la laïcité ».

Temple protestant 16 Rue Victor Hugo, 62000 Arras, France Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France La construction du temple protestant d’Arras est confiée à l’architecte arrageois Alcide Carré. Commencés en mars 1861, les travaux sont achevés en 1863 et le temple est inauguré le 28 mai. Il est donné, la même année, à la ville d’Arras. Au cours de la Première guerre, l’édifice a subi d’importants dommages avec une forte brèche au niveau de la nef, la destruction partielle de la couverture, de la décoration et des aménagements intérieurs de la nef ainsi que de la toiture de l’habitation du concierge et de la sacristie. Les volumes généraux furent conservés avec cependant quelques modifications. Le temple d’Arras est un édifice intéressant à plus d’un titre: son positionnement au sein de l’ancienne Basse-Ville construite au XVIIIe siècle, son plan original, en retrait, entouré par le presbytère et la maison paroissiale. Organisés autour d’une cour, ces bâtiments donnent plus d’ampleur à cet ensemble. Autre élément original, la galerie à arcades couvertes placée là dès l’origine et maintenue lors des travaux consécutifs aux dommages de guerre. La relative exiguïté de l’édifice est compensée par l’impression de luxe donnée à l’intérieur par la pierre de taille ainsi que la complexité des différentes moulurations des supports, arcs et arcatures.

Visite du temple et découverte des deux expositions intitulées « Par amour de la terre : Prendre soin du monde que nous aimons » et « Le protestantisme et la laïcité ».

© Temple Protestant d’Arras – Eglise Protestante Unie de l’Artois