Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes), Arras

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel Dubois de Fosseux, siège de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026.

L’Hôtel Dubois de Fosseux, qui abrite nos services, sera ouvert aux visiteurs le samedi 19 septembre de 10h30 à 18h.

Les visiteurs auront le choix entre visite libre ou visite guidée.

Les visites guidées, organisées en partenariat avec l’office du tourisme, auront lieu le samedi à 10h30, 11h30, 14h00, 15hh0, 16h00 et 17h00 (sans réservation).

Hôtel Dubois de Fosseux (Chambre régionale des comptes) 14 rue du Marché au Filé 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026.

L’Hôtel Dubois de Fosseux, qui abrite nos services, sera ouvert aux visiteurs le samedi 19 septembre de 10h30 à 18h.

Les visiteurs auront le choix entre visite libre ou visite guidée. Les visites guidées, organisées en partenariat avec l’office du tourisme, auront lieu le samedi à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

La Chambre régionale des comptes vous accueillera pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 19 septembre 2026.

©CRC HdF