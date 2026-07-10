Informations pratiques

Arras

Atelier bout’choux jardin sensoriel

25 Boulevard Schumann Arras Pas-de-Calais

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Éveillez les sens de vos tout-petits au cœur de la nature ! Lors de l’Atelier Bout’choux Jardin sensoriel , les jeunes enfants partent pour une exploration tactile, visuelle et olfactive unique à Cité Nature, à Arras. Manipuler la terre, humer les plantes aromatiques, écouter le bruissement des feuilles… Un voyage ludique et captivant conçu sur mesure pour stimuler leur curiosité et leur faire découvrir le monde végétal en s’amusant.

Éveillez les sens de vos tout-petits au cœur de la nature ! Lors de l’Atelier Bout’choux Jardin sensoriel , les jeunes enfants partent pour une exploration tactile, visuelle et olfactive unique à Cité Nature, à Arras. Manipuler la terre, humer les plantes aromatiques, écouter le bruissement des feuilles… Un voyage ludique et captivant conçu sur mesure pour stimuler leur curiosité et leur faire découvrir le monde végétal en s’amusant. .

25 Boulevard Schumann Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 59 59

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English :

%C9Awaken your little ones’ senses in the heart of nature! At the “Bout?choux %AB Sensory Garden %BB” workshop, young children embark on a unique tactile, visual, and olfactory exploration at %E0 Cit%E9 Nature in %E0 Arras. Playing with soil, smelling aromatic plants, listening to the rustling of leaves… A fun and captivating journey designed specifically to stimulate their curiosity and help them discover the plant world while having fun.

L’événement Atelier bout’choux jardin sensoriel Arras a été mis à jour le 2026-07-10 par Hauts-de-France Tourisme