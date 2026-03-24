Le Lot de ferme en ferme Fournil de Marie

1511 Monville Bélaye Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Ferme biologique d'une trentaine d'hectares en polyculture pour la transformation en farine, pain au levain, pâtes sèches et huile, ainsi que quelques petits fruits pour la confiture.

Ferme biologique d'une trentaine d'hectares en polyculture pour la transformation en farine, pain au levain, pâtes sèches et huile, ainsi que quelques petits fruits pour la confiture.

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1511 Monville Bélaye 46140 Lot Occitanie +33 6 87 92 35 65 mariemouly@hotmail.com

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English :

Organic farm of about thirty hectares in mixed farming for processing into flour, sourdough bread, dry pasta and oil, as well as some berries for jam.

L’événement Le Lot de ferme en ferme Fournil de Marie Bélaye a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Cahors Vallée du Lot