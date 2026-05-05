Le loup de la famille, entretien avec Souhaib Ayoub, La Fabulerie, Marseille

Le loup de la famille, entretien avec Souhaib Ayoub Dimanche 14 juin, 17h30 La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Karkadé, circulations littéraires contemporaines

Entretien de clôture avec Souhaib Ayoub autour de son ouvrage Le loup de la famille (Actes Sud, 2025), animé par Camille Dumat, Agence Karkadé

Avec beaucoup de tendresse et une remarquable liberté de ton, parfois teintée d’une ironie mordante, Souhaib Ayoub creuse dans les entrailles de sa ville natale, Tripoli, calquant son récit sur les chemins de traverse, impasses, réseaux et strates enfouies de la ville. Brouillant les frontières entre les sexes, les générations, les espaces géographiques et les formes narratives, il dote la littérature arabe d’un roman dense et décapant qui n’est pas sans rappeler les “dirty novels” d’un Charles Bukowski.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com [{« type »: « link », « value »: « http://agence-karkade.com »}] La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Saison Méditerranée 2026

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