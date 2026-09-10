Informations pratiques

Le Loup en Slip La Paillette Rennes Vendredi 23 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Plein : 17€

Réduit : de 13€ à 12€

Sortir ! : 6€

La bande dessinée culte Le loup en slip est portée sur scène avec du théâtre, du bruitage et de la manipulation de papier, explorant la peur et notre rapport à la différence.

**En mêlant théâtre, bruitage et manipulation de papier, les trois interprètes donnent vie à la bande dessinée culte de Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet.**

Au-dessus de la forêt vit le loup. Il a le regard fou, le poil hirsute et un hurlement qui vous glace le sang. Un matin, les trois petits cochons disparaissent. Les animaux qui habitent la forêt sont terrifiés. En réaction, une véritable économie se met en place, ici on vend des barrières anti-loup, là des pièges anti-loup.

La forêt entière vit autour de la peur du loup mais personne ne le connaît vraiment… Jusqu’à ce qu’on le croise presque par hasard, et que l’on découvre un être loin de l’archétype du loup aux grandes dents, vêtu d’un slip rayé rouge et blanc.

Ce spectacle, aussi drôle que touchant, interroge avec finesse notre rapport à la peur et à la différence. Pensé pour captiver petit·e·s et grand·e·s, ce _Loup en Slip_ ludique et malin ouvre une réflexion plus profonde sur les rumeurs qui enflent et les médias qui affolent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-23T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-23T15:45:00.000+02:00

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https://www.la-paillette.net/saison-26-27/article/le-loup-en-slip

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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