Le Loup en slip , par le Collectif Grand Vacarme Chapiteau permanent Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Loup en slip , par le Collectif Grand Vacarme

Chapiteau permanent 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Théâtre, Bruitage & Bande Dessinée dans le cadre de Faites Lire !

Découvrez un spectacle, programmé dans le cadre de Faites Lire ! Une adaptation en spectacle de la bande dessinée éponyme de Lupano, Itoiz et Cauuet avec des techniques de bruitage de cinéma, de la bande dessinée, du papier et du théâtre. Une histoire de forêt, de loup et de slip. Un spectacle qui parle de la peur de l’inconnu, de la panique générale et du côté anxiogène des médias. Pensé pour petits et grands, Le Loup en slip propose une lecture amusante pour les enfants, tout en offrant aux adultes une réflexion plus profonde sur les préjugés et les émotions collectives. Dès 5 ans. Durée 45 min. Gratuit. Au Chapiteau permanent (6 Bd Winston Churchill Le Mans). Réservations sur faiteslire.fr https://www.billetweb.fr/le-loup-en-slip4?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / 06 72 94 92 53. .

Chapiteau permanent 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Theater, Sound Design & Comics as part of the Faites Lire! initiative

L’événement Le Loup en slip , par le Collectif Grand Vacarme Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72