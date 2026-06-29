AGENDA · Montaigu-Vendée
LE LOUP EN SLIP Théâtre Montaigu-Vendée
dimanche 14 mars 2027 · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
LE LOUP EN SLIP Théâtre
Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 16:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
.
Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17
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English :
L’événement LE LOUP EN SLIP Théâtre Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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