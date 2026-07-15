Le Loup qui voulait faire de la musique La Commanderie Dole

Informations pratiques

Dole

Le Loup qui voulait faire de la musique

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 19:00:00

fin : 2027-04-23

Date(s) :

2027-04-23

Il était une fois un loup qui adorait la musique. A la moindre note, ses moustaches frémissaient, sa queue se tortillait… il fallait le voir se dandiner !

Il s’appelait Loup.

C’est ainsi que débute Le loup qui voulait faire de la musique , le nouvel album de la célèbre série, à paraître en octobre.

Emballé par le ukulélé, Loup se lance dans l’apprentissage de la musique. Soutenu par ses amis Demoiselle Yéti, Gros Louis, Louve, Valentin et Joshua –, il affronte les défis des premières notes, progresse et s’amuse tellement qu’il décide de monter un groupe et de donner un concert ! Entraînant à sa suite toute la bande pour une nouvelle aventure musicale pleine de surprises !

Pour son adaptation scénique, les personnages emblématiques prennent vie grâce à un groupe de comédien.nes / musicien.nes / chanteur.ses. Les chansons originales, signées Orianne Lallemand et Guillaume Aldebert, rythment le concert.

Un spectacle festif, humoristique et poétique, accessible dès 3 ans. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Loup qui voulait faire de la musique

L’événement Le Loup qui voulait faire de la musique Dole a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)