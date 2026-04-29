Le lundi au soleil Centre Ville L’Atelier Dulcie-September Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Sans InscriptionContact :ORPAN Association des seniors nantais6 Place du Port Communeau02 40 99 26 00contact@orpan.frwww.orpan.fr Senior

L’ORPAN, association des seniors nantais, se déplace près de chez vous ! Rejoignez-nous pour « Le lundi au soleil à Nantes Centre Ville » qui vous donnera un bel aperçu des missions de l’ORPAN.Un évenement de proximité qui vous propose des actions Prévention Santé, Initiatives seniors et Culturelles mais aussi vous offre la possibilité de partager un moment convivial où chacun fait ce qu’il lui plaît et vient quand il veut !

L’Atelier Dulcie-September Nantes 44036



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