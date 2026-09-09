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Le Macouba / Habitation Bellevue – Visite libre, habitation Bellevue, Macouba

samedi 19 septembre 2026 · habitation Bellevue · Macouba

Le Macouba / Habitation Bellevue – Visite libre, habitation Bellevue, Macouba

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
habitation Bellevue
Adresse
bellevue macouba
Ville
97218 Macouba
Département
Martinique
Tarif
Entrée libre et gratuite

Le Macouba / Habitation Bellevue – Visite libre 19 et 20 septembre habitation Bellevue Martinique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

10h-17h | Visite libre de l’Habitation Bellevue.

Découvrez l’histoire de ce lieu à travers les bâtiments industriels anciens et la maison, reconstruite dans le style moderniste des années 1930.
Accès
Sur la RD10, prendre le chemin en face du stade à l’entrée du bourg du Macouba.

habitation Bellevue bellevue macouba Macouba 97218 Martinique Martinique 05 96 54 75 51 Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine
10h-17h | Visite libre de l’Habitation Bellevue.

Gérard Germain

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