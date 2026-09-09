Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées, habitation Bellevue, Macouba
samedi 19 septembre 2026 · habitation Bellevue · Macouba
Informations pratiques
Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées 19 et 20 septembre habitation Bellevue Martinique
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Visite commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h
Découvrez l’histoire de ce lieu à travers les bâtiments industriels anciens et la maison, reconstruite dans le style moderniste des années 1930.
Accès
Sur la RD10, prendre le chemin en face du stade à l’entrée du bourg du Macouba.
habitation Bellevue bellevue macouba Macouba 97218 Martinique Martinique 05 96 54 75 51 Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine
Visite commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h
Gérard Germain
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