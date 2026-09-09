Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées, habitation Bellevue, Macouba

Informations pratiques

Le Macouba / Habitation Bellevue – Visites commentées 19 et 20 septembre habitation Bellevue Martinique

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Visite commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Découvrez l’histoire de ce lieu à travers les bâtiments industriels anciens et la maison, reconstruite dans le style moderniste des années 1930.

Accès

Sur la RD10, prendre le chemin en face du stade à l’entrée du bourg du Macouba.

habitation Bellevue bellevue macouba Macouba 97218 Martinique Martinique 05 96 54 75 51 Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine

Visite commentées | 10h, 12h, 14h, et 16h

Gérard Germain