Le magasin du bonheur Saison Culturelle Bédée Bédée
samedi 13 février 2027 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Le magasin du bonheur Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 10:00:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Le samedi 13 février, à 10h, la médiathèque LaBulle accueille le spectacle Le magasin du bonheur.
Chez nous, vous trouverez des cailloux pour ne pas vous perdre en chemin, des pommes empoisonnées, du beau et du mauvais temps… Et puis des p’tits cochons qui ont mal tourné et un grand choix de loups facétieux !
A partir de 5 ans.
Durée 45min.
Sur inscription à la médiathèque. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
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English :
L’événement Le magasin du bonheur Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
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