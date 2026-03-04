Le Maître du Kabuki, Auditorium de Seynod, Seynod
Le Maître du Kabuki, Auditorium de Seynod, Seynod samedi 14 mars 2026.
Le Maître du Kabuki Samedi 14 mars, 20h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:24:00+01:00
Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:24:00+01:00
thème de la soirée : « Pour l’amour de l’art »
Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=K3RFT »}]
Deux films c’est mieux – Nagasaki, 1964 – A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dern… Auditorium de Seynod Le Maître du Kabuki