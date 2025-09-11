Le Manipophone Théâtre Louis Jouvet Belfort

samedi 14 février 2026.

Le Manipophone

Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 19:00:00

2026-02-14

Un tour de chant des plus grandes vedettes de la chanson des années 30 au début des années 60

Pour 20 muppets en noir et blanc et 2 Machinistes

Dès le départ du projet, il y a un inventeur: TRYPHON TARTA. Cet homme a créé cette machine intitulée le MANIPOPHONE dès la fin des années 30. Cette invention est l’ancêtre du Scopitone, nous permettant de voir et d’entendre une chanson populaire !

Grâce à 2 Machinistes (les manipulateurs) une vedette en solo, duo, trio ou Quatuor apparaît à chaque fois d’une boite pour venir interpréter une chanson de son répertoire.

Il y a donc ces chansons et entre chacune d’elles, des réclames d’époque de ce Manipophone et l’histoire de cette invention et de son inventeur.

Le Manipophone est né d’un accident à la fin des années 30 et connait ses heures de gloires dans les années 50 avant de disparaitre du fait de 3 révolutions: L’arrivée de la couleur, l’apparition du Scopitone (1965) et la naissance du mouvement YÉYÉ. .

+33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

