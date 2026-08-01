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AGENDA · Le Mans

Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans

jeudi 13 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Maison du Pilier-Rouge
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Le Mans et le cinéma

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 12:15:00

Date(s) :
2026-08-13

Laissez-vous guider dans la cité Plantagenêt, décor naturel apprécié des réalisateurs, à travers une balade inédite sur les lieux de tournages de cinéma d’hier et d’aujourd’hui.
Jauge 25 personnes.   .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Le Mans et le cinéma Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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