Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18 23:15:00

Date(s) :

2026-08-18

Entre mystère et magie, levez les yeux sur les plus beaux arbres et monuments de la cité, pour découvrir le travail des artistes.

Jauge de 25 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

Somewhere between mystery and magic, look up at the city’s most beautiful trees and monuments to discover the artists’ work.

L’événement Le Mans la nuit des lumières dans la Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-30 par CDT72