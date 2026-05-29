Le Mans Soirs d’été Jeudi 13 août Rue d’Isaac Le Mans

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Jeudi 13 août

Rue d’Isaac Parc de Verdigné Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 18h30 Pestacle El Chuflini par l’Association Artifis (Arts de rue et Clown), tout public.

À 19h30 Le GOP par la Cie Gorgomar (Clown musical), tout public dès 10 ans.

À 20h MARGO par la Cie Clinamen (Théâtre et Danse), tout public dès 12 ans.

À 21h Brassens à la folie par l’Association Artifis ( Théâtre et Musique), tout public dès 7 ans.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Rue d’Isaac Parc de Verdigné Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 13 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72