La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13 23:15:00

Date(s) :

2026-08-13

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.

Jauge de 25 personnes. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72