La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 13 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13 23:15:00
Date(s) :
2026-08-13
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire truffée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.
Jauge de 25 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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