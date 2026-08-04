Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 1 les origines 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 13 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 1 les origines
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:45:00
fin : 2026-08-13 17:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.
Jauge de 20 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale volet 1 les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72
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