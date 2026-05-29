Le Mans Soirs d’été Jeudi 20 août Rue de la Briqueterie Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 20 août Rue de la Briqueterie Le Mans jeudi 20 août 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Jeudi 20 août
Rue de la Briqueterie Collège du Vieux Colombier Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
À 18h30 Le Chat Botté par Le Théâtre du Zouave (Conte), tout public dès 6 ans.
À 19h30 D’ICI LÀ par la Cie Jusqu’à Maintenant (Danse et Théâtre), tout public dès 5 ans.
À 20h Andromaque par Théâtre en actes (Théâtre), tout public dès 12 ans.
À 21h Le Mange Bal (Bal folk et free party), tout public.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Rue de la Briqueterie Collège du Vieux Colombier Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 20 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
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