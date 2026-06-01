Le Marathon du Finistère La Transléonarde Guissény
Le Marathon du Finistère La Transléonarde Guissény dimanche 28 juin 2026.
Guissény
Le Marathon du Finistère La Transléonarde
Corn a C’héré Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le 28 juin 2026, vibrez au rythme de la 24ème édition de la Transléonarde ! Venez encourager des centaines de coureurs le long des magnifiques paysages du Finistère. Ambiance festive, énergie collective et émotions garanties à chaque foulée. Rejoignez-nous et faites résonner vos encouragements sur tout le parcours ! Départ à Plouescat, arrivée à Guissény ! .
Corn a C’héré Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 76 23 03 25
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English :
L’événement Le Marathon du Finistère La Transléonarde Guissény a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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