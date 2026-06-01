Guissény

Le Marathon du Finistère La Transléonarde

Corn a C’héré Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le 28 juin 2026, vibrez au rythme de la 24ème édition de la Transléonarde ! Venez encourager des centaines de coureurs le long des magnifiques paysages du Finistère. Ambiance festive, énergie collective et émotions garanties à chaque foulée. Rejoignez-nous et faites résonner vos encouragements sur tout le parcours ! Départ à Plouescat, arrivée à Guissény ! .

Corn a C’héré Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 76 23 03 25

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English :

L’événement Le Marathon du Finistère La Transléonarde Guissény a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne