Le marathon du kamishibaï | Journée internationale du kamishibaï, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Le marathon du kamishibaï | Journée internationale du kamishibaï Dimanche 6 décembre, 10h00, 14h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:30:00+01:00 – 2026-12-06T18:30:00+01:00

Le marathon du kamishibaï | Journée internationale du kamishibaï

Lors de la Journée internationale du kamishibaï et de Couleurs Japon, le Temps des Cerises vous invite à découvrir ses gaïto kamishibaï (conteurs).

Une journée placée sous le signe des histoires.

Tout public, dès 1 an, entrée libre

Le dimanche 6 décembre. De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

https://youtu.be/lNkCh-tgWHw?si=mPFv2vJhFkqIzoFr

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] [{« data »: {« author »: « u4eacu90fdu7d5eu308au5de5u82b8u9928u3010Kyoto Shibori Museumu3011 », « cache_age »: 86400, « description »: « Introduction: 11 techniques shiborinDirecteur: Kyoto Shinori Museum https://en.shibori.jp/nAnnu00e9e de sortie: 2017nLangue: japonais / anglaisnDuru00e9e: 40 minutes dans chaque languenn- Contenu -n* Ru00e9sumu00e9 du processus de Shibori * Hon-hitta shibori * Hari-hitta shibori * Oke shibori * Boushi shibori * Nuishime shibori * Kago-rouketsu shibori * Tatsumaki shibori * Te-kumo shibori * Miura shibrori * Mishin shiborinnDOWNLOAD !!n u3000u3000u2193u2193u2193u2193u2193u2193nThe Art of Japanese SHIBORI [Franu00e7ais] version tu00e9lu00e9chargeablen u00a51,000 (about USD7.00) For SALEnhttps://www.shibori.jp/product-page/the-art-of-japanese-shibori-fran%C3%A7ais-version-t%C3%A9l%C3%A9chargeablenn#shibori », « type »: « video », « title »: « u3010Version franu00e7aiseu3011L’Art du Shibori japonais [DVD] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lNkCh-tgWHw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lNkCh-tgWHw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfGrlkycGPbeDIzuDEaHvpQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Lors de la Journée internationale du kamishibaï et de Couleurs Japon, le Temps des Cerises vous invite à découvrir ses gaïto kamishibaï (conteurs). Une journée placée sous le signe des histoires. CLAVIM Exposition

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