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Le Marché à Manger La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes

Le Marché à Manger La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes

Le Marché à Manger La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : La Criée centre d'art contemporain et l'édulab Pasteur

Adresse : Place Honoré Commeurec, Rennes, France

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 1 novembre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Le Marché à Manger La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Rennes Dimanche 1 novembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Plat : 7,50€ – Dessert : 4€

Evènement culinaire, type food market.

**Dimanche 1er novembre :  Saint-Brieuc – Rock’n Toques**

Le Marché à Manger de Rennes s’inspire des food markets de Londres, Berlin, Copenhague, etc., où des chefs viennent cuisiner régulièrement de la street food que les gourmands emportent ou mangent sur place.

À Rennes, Le Marché à Manger se déploie chaque premier dimanche du mois (sauf aux mois de janvier, août et décembre) sur le parking intérieur de La Criée Marché Central et sur la place Honoré Commeurec.

Il accueille une dizaine de chefs et quelques food-trucks renouvelés régulièrement, une brasserie artisanale, un cidrier bio, un caviste indépendant, un DJ, etc.

Entrée libre. Pensez à apporter vos contenants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-01T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-01T17:00:00.000+01:00

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 https://www.facebook.com/lemarcheamanger

La Criée centre d’art contemporain et l’édulab Pasteur Place Honoré Commeurec, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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