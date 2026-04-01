Le Marché des beaux jours Serres-Castet
Le Marché des beaux jours Serres-Castet samedi 25 avril 2026.
Serres-Castet
Le Marché des beaux jours
Place des Quatre Saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
De nombreuses animations seront prévues pour les petits comme pour les grands, sur le marché de Serres-Castet !
Au programme jeux en bois surdimensionnés, bulles de savon géantes, atelier pâtisserie sablés à décorer et de 11h à 12h atelier de sensibilisation frelon asiatique.
Nouveauté sur le marché Aci, restez grignoter un encas préparé par les commerçants !
Déplacez-vous en calèche (navette entre la gare routière et la place). .
Place des Quatre Saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 mairie@serres-castet.fr
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English : Le Marché des beaux jours
L’événement Le Marché des beaux jours Serres-Castet a été mis à jour le 2026-04-17 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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