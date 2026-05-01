Le marché des Potiers aux abords de la Mairie de Plappeville Plappeville

Plappeville

Le marché des Potiers

aux abords de la Mairie de Plappeville 14 rue Paul Ferry Plappeville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le cœur du village se transformera en une galerie à ciel ouvert, accueillant une sélection rigoureuse de 32 potiers et céramistes professionnels venus de la région Grand Est et d’ailleurs. Ces artisans passionnés présenteront la diversité de leurs talents et de leurs techniques grès, porcelaine, faïence, raku, terre vernissée…

Ateliers enfants, démonstrations et animations seront au programme !Tout public

0 .

aux abords de la Mairie de Plappeville 14 rue Paul Ferry Plappeville 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 30 40 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The heart of the village will be transformed into an open-air gallery, hosting a rigorous selection of 32 professional potters and ceramists from the Grand Est region and beyond. These passionate artisans will be showcasing the diversity of their talents and techniques: stoneware, porcelain, earthenware, raku, glazed earth…

Children’s workshops, demonstrations and entertainment are also on the program!

L’événement Le marché des Potiers Plappeville a été mis à jour le 2026-04-30 par AGENCE INSPIRE METZ