THÉÂTRE – CHARLIE ET SES DRÔLES DE FEMMES Salle polyvalente Plappeville Plappeville 26 et 27 septembre Entrée libre (au chapeau)

La troupe de théâtre amateur Les Têtes à Plapp’, près de Metz, revient avec une comédie pleine de quiproquos et de rebondissements

**Résumé :** Charles, homme charmeur et un peu dépassé par les événements, invite sa nouvelle fiancée, beaucoup plus jeune que lui, à emménager dans son manoir. Mais un problème de taille se pose : son ex-femme vit encore sur place… et personne ne doit le découvrir. Avec l’aide de son domestique Ernest, il va tout faire pour cacher la vérité.

Mais dans ce jeu de dupes, une seule question demeure : qui manipule vraiment qui ?

**Samedi 26 Septembre 2026 à 20h30**

**Dimanche 27 Septembre 2026 à 17h00**

Entrée : libre / participation au chapeau

Texte : **Éric Tessier et Stef Russeil**

Mise en scène : **Gaëlle Hartmann**

Durée : environ **1h30** (Sans Entracte)

Une soirée de théâtre amateur à Plappeville (en Moselle), idéale pour une sortie conviviale en famille ou entre amis.

Ce spectacle près de Metz propose une comédie accessible (tout public) et rythmée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-27T18:30:00.000+02:00

1

0651313121 tetesaplapp@gmail.com

Salle polyvalente Plappeville 26 Rue Général de Gaulle, 57050 Plappeville Plappeville 57050 Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

