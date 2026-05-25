Plappeville

Trail du Saint Quentin 2026

Plappeville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La 21ème édition du trail du Saint Quentin se déroule au départ du Parc du Breuil à Plappeville. Le moment idéal pour se challenger en pleine nature.

Plusieurs courses sont proposées Départ 8h Le marathon du Saint Quentin trail 42 km

Départ 9h l’effort des forts trail 21 km

Départ 10h le déca des sportifs trail 10 km

Départ 10h30 La Marche Nordique 10 km2 courses enfants 1 km (à 9h15) et 2 km (à 9h30) sont également ouvertes et gratuites.Tout public

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Plappeville 57050 Moselle Grand Est

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English :

The 21st edition of the Saint Quentin trail starts from the Parc du Breuil in Plappeville. The perfect time to challenge yourself in the great outdoors.

Several races are on offer: 8am start: Le marathon du Saint Quentin trail 42 km

Start 9am: l’effort des forts trail 21 km

Start 10am: le déca des sportifs trail 10 km

Start 10:30 am: La Marche Nordique 10 km2 children’s races, 1 km (at 9:15 am) and 2 km (at 9:30 am), are also open and free of charge.

L’événement Trail du Saint Quentin 2026 Plappeville a été mis à jour le 2026-05-25 par AGENCE INSPIRE METZ