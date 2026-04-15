Théâtre – Élise et moi – Les Têtes à Plapp’ Salle polyvalente Plappeville Plappeville Jeudi 18 juin, 20h30 Entrée libre (au chapeau)

La troupe de théâtre amateur Les Têtes à Plapp’ vous donne rendez-vous pour la dernière représentation de la saison avec sa comédie “Élise et moi”, une pièce rythmée et pleine de quiproquos.

Rien ne va plus à l’Élysée : le Président de la République a mystérieusement disparu ! Pour éviter la panique, les autorités prennent une décision improbable… lui trouver un sosie. Une situation qui dérape rapidement dans cette comédie de quiproquos.

Durée : 1h30 sans entracte

Texte : Viviane Tardivel

Mise en scène : Gaëlle Hartmann

Cette représentation s’inscrit dans la saison de théâtre amateur local en Moselle, avec une proposition accessible au public de la région messine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T22:00:00.000+02:00

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0651313121 tetesaplapp@gmail.com

Salle polyvalente Plappeville 26 Rue Général de Gaulle, 57050 Plappeville Plappeville 57050 Moselle



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