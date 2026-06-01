LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE, Le Carbet, Le Carbet

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE Vendredi 5 juin, 15h00 Le Carbet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T01:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T01:30:00+02:00

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique

Vente des produits de nos diplômés et de nos producteurs de la zone. Artisanat, Animation musical au CFPPA du Carbet