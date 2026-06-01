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LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE, Le Carbet, Le Carbet

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE, Le Carbet, Le Carbet

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE, Le Carbet, Le Carbet vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Carbet

Adresse : Le Carbet

Ville : 97221 Le Carbet

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS DU NORD CARAÏBE Vendredi 5 juin, 15h00 Le Carbet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T01:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T01:30:00+02:00

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique
Vente des produits de nos diplômés et de nos producteurs de la zone. Artisanat, Animation musical au CFPPA du Carbet

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