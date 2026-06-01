les rendez vous au jardin de l’habitation Latouche , une découverte sensorielle au zoo, Zoo de Martinique, Le Carbet

les rendez vous au jardin de l’habitation Latouche , une découverte sensorielle au zoo Samedi 6 juin, 10h00 Zoo de Martinique Martinique

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026, dont la thématique met à l’honneur la vue, le Zoo de Martinique a choisi de prendre le contre-pied et d’inviter ses visiteurs à vivre une expérience différente, plus sensorielle et immersive.

Le samedi 6 juin, nous proposerons un atelier guidé au cœur de l’Habitation La Touche, où il ne s’agira plus de regarder… mais de ressentir.

Accompagnés par une intervenante, les participants seront invités à redécouvrir le jardin autrement : en éveillant leurs sens, en prêtant attention aux odeurs, aux textures, aux ambiances, aux sons, et aux sensations que procure le vivant.

Privés volontairement de la vue, ils pourront ainsi porter un regard nouveau ou plutôt un ressenti nouveau sur la richesse botanique et naturelle du site.

Une expérience sensible, surprenante et profondément immersive, qui invite à ralentir, à se reconnecter à ses perceptions, et à redécouvrir la nature autrement.

Zoo de Martinique Route du Trou Caraïbes, 97221 Le Carbet, France Le Carbet 97221 Martinique Martinique +596596527608 https://www.zoodemartinique.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.zoodemartinique.com/animations »}] C’est au sein de cette ancienne habitation martiniquaise, détruite en 1902 par l’éruption de la montagne Pelée que la flore du monde entier rassemblée avec passion par Monsieur Thoze se développe entre les enclos paysagers et la faune sauvage. Avec de nombreux panneaux explicatifs, le visiteur apprend à connaitre les spécificités des espèces présentes et l’histoire du site dont les vestiges sont bien souvent valorisés comme enclos. Éléments remarquables : les vestiges de l’ancien moulin (roue à aube), de la maison de maitre et de la poterie. L’imposant barrage en pierre sur la rivière Latouche et les ponts suspendus en bois qui raviront les amoureux des sensations fortes… Entre Le Carbet et Saint-Pierre, sur la N2, après le tunnel, entrée à gauche après celle du jardin des Papillons.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2026, dont la thématique met à l’honneur la vue, le Zoo de Martinique a choisi de prendre le contre-pied et d’inviter ses visiteurs à vivre une expérience et…

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