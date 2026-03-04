Le Marché Ubuntu s’installe à Darwin, les 14 & 15 mars., Darwin Éco-système, Bordeaux

Le Marché Ubuntu s’installe à Darwin, les 14 & 15 mars. 14 et 15 mars Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T10:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Ici, on ne vend pas seulement des produits : on partage des histoires, des savoir-faire et surtout des héritages réinventés. On vous promet un événement vibrant, fait de rencontres sincères et de cultures vivantes. En osmose avec son temps.

Le rôle du Marché Ubuntu est aussi de créer des ponts. Aller à la rencontre de nouveaux territoires, de nouveaux publics, et permettre aux marques engagées d’enrichir d’autres régions de leur expertise, de leurs valeurs et de leur vision.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vitrine vivante et premium de la créativité afro-diasporique, Le Marché Ubuntu propose un espace où l’artisanat, la conscience et l’esthétique se rencontrent.

@Ubuntu