MELUSINE FAIT SON CIRQUE EN BALLONS – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

MELUSINE FAIT SON CIRQUE EN BALLONS Début : 2026-04-14 à 11:00. Tarif : – euros.

Retrouvez les aventures de Mélusine et de l’intrépide Zerbinette ! Zerbinette veut toujours tout découvrir, mais elle fait beaucoup, beaucoup trop de bêtises ; c’est un véritable clown ! Mélusine décide donc de l’emmener au cirque, et pas n’importe lequel : le fameux CRIC CRACK CIRCUS ! À bord de leur montgolfière magique, elles s’envolent pour rencontrer des personnages et des animaux incroyables, tous créés en ballons.Ce spectacle haut en couleur, interactif et déjanté, mêle folie, rires, musiques entraînantes et, surtout, une quantité phénoménale de ballons sculptés. A Savoir :Nous vous proposons une offre de restauration, comprenant une planche Duo à partager composée de produits et délices ibériques, du pâté Lou Gascoun, des gourmandises sucrées et salées, ainsi que des boissons.Ouverture de notre bar une heure avant le spectacle. Les réservations directement au théâtre ou en commande au bar le soir du spectacle.

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33