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Atelier du Patrimoine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Atelier du Patrimoine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Atelier du Patrimoine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Pierre Veilletet

Adresse : 21 rue Domion, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur inscription.

Atelier du Patrimoine Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Découvrez des œuvres d’art adoptant la forme d’un livre, issues des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de Bordeaux. Un atelier création accompagnera cette présentation.

Licence ouverte

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