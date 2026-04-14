Atelier du Patrimoine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Atelier du Patrimoine, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.
Atelier du Patrimoine Jeudi 16 avril, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T15:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Découvrez des œuvres d’art adoptant la forme d’un livre, issues des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de Bordeaux. Un atelier création accompagnera cette présentation.
Licence ouverte
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