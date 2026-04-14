Mémoire, MAP Galerie, Bordeaux

Mémoire 16 avril – 3 mai MAP Galerie Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00

Un évenement « Le Mois de la photo«

Une exposition collective où les regards se croisent et se répondent autour d’un même fil conducteur : la mémoire – intime, collective, transmise, parfois menacée d’effacement.

Sergio Corona – Les Gens du Douro

Sergio Corona suit le fleuve comme une ligne de vie. Il observe celles et ceux qui le travaillent, l’habitent et s’y souviennent, révélant une relation profonde entre l’eau, la mémoire et les transformations sociales.

Christelle Chabrier – Rêveries

Avec Rêveries, Christelle Chabrier compose une traversée délicate de la mémoire de sa mère, dont les fragments s’effacent peu à peu, laissant apparaître un territoire fragile entre présence et disparition.

Najwa Benchebab – Les nouvelles héritières

Najwa Benchebab présente une série consacrée à la tbourida, tradition équestre longtemps réservée aux hommes, et dont des femmes s’emparent aujourd’hui pour en préserver la mémoire et en réinventer les gestes

La MAP, Maison de l’Art et de la Photographie, est une association qui soutient, promeut et valorise la création artistique contemporaine, notamment dans le domaine de la photographie et des arts visuels.

Plus d’infos sur mapgalerie.com

MAP Galerie 11 rue Professeur Demons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}, {« link »: « https://mapgalerie.com/ »}]

Exposition collective de Sergio Corona, Christelle Chabrier et Najwa Benchebab. memoire moisdelaphoto

Christelle Chabrier