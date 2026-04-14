Mémoire, MAP Galerie, Bordeaux
Mémoire, MAP Galerie, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.
Mémoire 16 avril – 3 mai MAP Galerie Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:00:00+02:00 – 2026-05-03T19:00:00+02:00
Un évenement « Le Mois de la photo«
Une exposition collective où les regards se croisent et se répondent autour d’un même fil conducteur : la mémoire – intime, collective, transmise, parfois menacée d’effacement.
Sergio Corona – Les Gens du Douro
Sergio Corona suit le fleuve comme une ligne de vie. Il observe celles et ceux qui le travaillent, l’habitent et s’y souviennent, révélant une relation profonde entre l’eau, la mémoire et les transformations sociales.
Christelle Chabrier – Rêveries
Avec Rêveries, Christelle Chabrier compose une traversée délicate de la mémoire de sa mère, dont les fragments s’effacent peu à peu, laissant apparaître un territoire fragile entre présence et disparition.
Najwa Benchebab – Les nouvelles héritières
Najwa Benchebab présente une série consacrée à la tbourida, tradition équestre longtemps réservée aux hommes, et dont des femmes s’emparent aujourd’hui pour en préserver la mémoire et en réinventer les gestes
La MAP, Maison de l’Art et de la Photographie, est une association qui soutient, promeut et valorise la création artistique contemporaine, notamment dans le domaine de la photographie et des arts visuels.
Plus d’infos sur mapgalerie.com
MAP Galerie 11 rue Professeur Demons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}, {« link »: « https://mapgalerie.com/ »}]
Exposition collective de Sergio Corona, Christelle Chabrier et Najwa Benchebab. memoire moisdelaphoto
Christelle Chabrier
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