Parcours gestion des fichiers 3, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Parcours gestion des fichiers 3 Jeudi 16 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Place à la pratique ! Des exercices concrets pour appliquer les notions de gestions de fichiers vues précédemment. Apprendre à télécharger un document et le classer au bon endroit, s’exercer à convertir un pdf en image (et inversement) et bien organiser son espace numérique pour s’y retrouver.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Maîtriser le rangement, de la théorie à l’action atelier numérique

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