Le marin, la montre et l’observatoire Une histoire méconnue de l’observatoire de la Marine de Marseille Place Rafer entrée bd Cassini Marseille 4e Arrondissement
vendredi 11 septembre 2026 · Place Rafer entrée bd Cassini · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Le marin, la montre et l’observatoire Une histoire méconnue de l’observatoire de la Marine de Marseille
Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 20h30. Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’Association ANDROMEDE propose une conférence par Olivier Sauzereau, écrivain, docteur en histoire des sciences et des techniques de Nantes Université et astrophotographe.
Telle une enquête policière, fruit de près de vingt-cinq années de recherche dans les archives, Olivier Sauzereau nous entraîne dans une passionnante histoire maritime et astronomique dans les principaux ports maritimes de France et tout particulièrement dans celui de Marseille. Une histoire dans laquelle se mêlent l’aventure maritime au long cours, quelques-uns des plus grands savants des XVIIIe et XIXe siècles, des “petites mains de la science” aux parcours étonnas, les grands constructeurs d’horlogerie, mais aussi la beauté des nuits astronomiques.
Cette conférence permettra de comprendre le rôle de l’observatoire de la Marine de Marseille dans le contexte national et international, par Olivier Sauzereau, écrivain, docteur en histoire des sciences et des techniques de Nantes Université et astrophotographe.
Elle se déroulera à l’Observatoire historique de Marseille (entrée allée Jean-Louis Pons, 4e) .
Place Rafer entrée bd Cassini Observatoire Astronomique de Marseille Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The ANDROMEDE Association is hosting a lecture by Olivier Sauzereau, a writer, Ph.D. in the history of science and technology from the University of Nantes, and astrophotographer.
L’événement Le marin, la montre et l’observatoire Une histoire méconnue de l’observatoire de la Marine de Marseille Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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