Le Mas de la Chapelle fait son spectacle Soirée Brésilienne Route des Jardins Eyragues

Informations pratiques

Eyragues

Le Mas de la Chapelle fait son spectacle Soirée Brésilienne

Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 19h. Route des Jardins Chapelle de Notre-Dame-du-Pieux-Zèle Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez nombreux à la soirée brésilienne du Mas de la Chapelle, avec buvette, foods trucks, spectacle des enfants et la participation de Lilly chanteuse brésilienne et ses danseuses.

Le Mas de la Chapelle fait son spectacle direction le Brésil !

Envie d’évasion, de soleil et de fête ? bloquez votre date le vendredi 24 juillet 2026 dès 19 heures, le Mas de la Chapelle revêt les couleurs vert et jaune pour une soirée brésilienne qui s’annonce mémorable !

Venez vivre un moment de partage, de gourmandise et de spectacle au rythme de la Samba ! .

Route des Jardins Chapelle de Notre-Dame-du-Pieux-Zèle Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 99 00 accueil@eyragues.fr

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English :

We hope to see many of you at the Brazilian-themed evening at Mas de la Chapelle, featuring a refreshment stand, food trucks, a children’s show, and a performance by Brazilian singer Lilly and her dancers.

L’événement Le Mas de la Chapelle fait son spectacle Soirée Brésilienne Eyragues a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence