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AGENDA · Curnier

Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Le Spot-Live Curnier

samedi 18 juillet 2026 · Le Spot-Live · Curnier

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Spot-Live
Adresse
1995 route des Alpes
Ville
26110 Curnier
Département
Drôme
Tarif

Curnier

Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert

Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concert du meilleur de Jean-Jacques Goldman au Spot-Live.
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Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53  ajfs26@gmail.com

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English :

A concert featuring Jean-Jacques Goldman’s greatest hits at Spot-Live.

L’événement Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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