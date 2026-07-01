Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Le Spot-Live Curnier
samedi 18 juillet 2026 · Le Spot-Live · Curnier
Informations pratiques
Curnier
Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert
Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert du meilleur de Jean-Jacques Goldman au Spot-Live.
.
Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert featuring Jean-Jacques Goldman’s greatest hits at Spot-Live.
L’événement Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Curnier (Drôme)
- Lou Cafetoun fête l’été Lou Cafetoun Curnier 25 juillet 2026