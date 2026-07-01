Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Le Spot-Live Curnier

Informations pratiques

Curnier

Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert

Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert du meilleur de Jean-Jacques Goldman au Spot-Live.

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Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com

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English :

A concert featuring Jean-Jacques Goldman’s greatest hits at Spot-Live.

L’événement Le meilleur de Jean-Jacques Goldman en concert Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale