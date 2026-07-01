Lou Cafetoun fête l’été Lou Cafetoun Curnier

Informations pratiques

Curnier

Lou Cafetoun fête l’été

Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Lou Cafétoun fête ces 6 ans. Repas dansant (soupe au pistou, fromage, tiramisu)

Marquisette offerte

Soirée DJ Greg

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Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 02 89 05 loucafetouncurnier@gmail.com

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English :

Lou Cafétoun celebrates its 6th anniversary. Dinner dance (pistou soup, cheese, tiramisu)

Marquisette offered

DJ Greg evening

L’événement Lou Cafetoun fête l’été Curnier a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale