Lou Cafetoun fête l’été Lou Cafetoun Curnier
samedi 25 juillet 2026 · Lou Cafetoun · Curnier
Informations pratiques
Curnier
Lou Cafetoun fête l’été
Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Lou Cafétoun fête ces 6 ans. Repas dansant (soupe au pistou, fromage, tiramisu)
Marquisette offerte
Soirée DJ Greg
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Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 02 89 05 loucafetouncurnier@gmail.com
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English :
Lou Cafétoun celebrates its 6th anniversary. Dinner dance (pistou soup, cheese, tiramisu)
Marquisette offered
DJ Greg evening
L’événement Lou Cafetoun fête l’été Curnier a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale