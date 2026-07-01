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AGENDA · Curnier

Lou Cafetoun fête l’été Lou Cafetoun Curnier

samedi 25 juillet 2026 · Lou Cafetoun · Curnier

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Lou Cafetoun
Adresse
10 Place de la Mairie
Ville
26110 Curnier
Département
Drôme
Tarif

Curnier

Lou Cafetoun fête l’été

Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Lou Cafétoun fête ces 6 ans. Repas dansant (soupe au pistou, fromage, tiramisu)
Marquisette offerte
Soirée DJ Greg
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Lou Cafetoun 10 Place de la Mairie Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 02 89 05  loucafetouncurnier@gmail.com

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English :

Lou Cafétoun celebrates its 6th anniversary. Dinner dance (pistou soup, cheese, tiramisu)
Marquisette offered
DJ Greg evening

L’événement Lou Cafetoun fête l’été Curnier a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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