Le mémorial de Sainte-Radegonde : une restauration d’ampleur au service de la mémoire., Monument des fusillés, Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Le mémorial de Sainte-Radegonde : une restauration d’ampleur au service de la mémoire. Samedi 17 octobre, 14h30 Monument des fusillés Aveyron

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:45:00+02:00

Le monument des fusillés de Sainte-Radegonde est un site mémoriel majeur de l’Aveyron et de l’Occitanie. Depuis plusieurs années, il fait l’objet d’une restauration d’ampleur destinée à assurer sa préservation et à transmettre la mémoire des massacres liés à la Seconde Guerre mondiale.

Proposée sur site dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, cette conférence permettra de revenir sur l’histoire du monument et de découvrir les différentes étapes de sa restauration. Les interventions menées ont également permis d’approfondir la connaissance du site et de mieux mettre en valeur ce lieu de mémoire.

Conférence proposée par la direction du patrimoine culturel de Rodez Agglomération.

Monument des fusillés Lieu-dit Arsaguet, 12850 Sainte-Radegonde Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Le monument des fusillés de Sainte-Radegonde est un site mémoriel incontournable de l’Aveyron et de l’Occitanie. Depuis plusieurs années, il connaît une restauration d’ampleur pour permettre sa et la…

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