Le Mensonge, Salle Le Vallon, Landivisiau

Informations pratiques

Le Mensonge Dimanche 31 janvier 2027, 15h00 Salle Le Vallon Finistère

Tarif C

Normal 16 €

Réduit 13 €

Jeune 6 € Formule « Sors tes parents »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:00:00+01:00

Fin : 2027-01-31T15:00:00+01:00 – 2027-01-31T16:00:00+01:00

C’est l’histoire délicate d’une petite fille qui, un soir, a menti à ses parents. En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge sous la forme d’un petit rond rouge. Le lendemain à son réveil, ce rond est encore là, insistant, ineffaçable. Le soir au coucher il est toujours là. Au fil des jours, ce rond va enfler, gonfler, se multiplier, envahir tout son espace, allant jusqu’à l’empêcher de bien respirer. Mais comment dire la vérité maintenant ?

Dans l’imaginaire de cette petite fille, ce petit grain de sable va devenir une montagne, une obsession vertigineuse peuplée de rêves, d’hallucinations et de cauchemars.

De ce mensonge, nous ne saurons rien. Tout va se jouer dans un face-à-face dansé, un corps à corps entre la petite fille et cette forme qui prend toute la place.

Un spectacle de danse original et accessible, qui explore avec finesse les tourments intérieurs de l’enfance, là où les émotions grandissent parfois plus vite que les mots.

Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]

Il y a parfois de tout petits mensonges qui, quand l’imaginaire s’emballe, peuvent devenir de véritables montagnes.