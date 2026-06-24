Le menu favori des chauves-souris Ribécourt-Dreslincourt
Le menu favori des chauves-souris Ribécourt-Dreslincourt vendredi 28 août 2026.
Ribécourt-Dreslincourt
Le menu favori des chauves-souris
Ribécourt-Dreslincourt Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Nuit de la chauve-souris
Venez-vous initier aux insectes pollinisateurs et à leurs secrets. Dans le cadre de la nuit de la chauve-souris avec le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France En après-midi sur inscription auprès du CEN .
Ribécourt-Dreslincourt 60170 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr
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English :
Bat Night
L’événement Le menu favori des chauves-souris Ribécourt-Dreslincourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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