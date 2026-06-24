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Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt

Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt vendredi 28 août 2026.

Ville
60170 Ribécourt-Dreslincourt
Département
Oise
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ribécourt-Dreslincourt

Qui vole la nuit près d’ici?

Ribécourt-Dreslincourt Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Dans le cadre de la nuit de la chauve-souris, observez les demoiselles de la nuit ! sortie nocturne sur inscription CEN
Dans le cadre de la nuit de la chauve-souris, observez les demoiselles de la nuit ! sortie nocturne sur inscription CEN   .

Ribécourt-Dreslincourt 60170 Oise Hauts-de-France   patrimoine@cc2v.fr

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English :

As part of Bat Night, come observe these ladies of the night! Nighttime outing Registration required: CEN

L’événement Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois

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