Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt
Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt vendredi 28 août 2026.
Ribécourt-Dreslincourt
Qui vole la nuit près d’ici?
Ribécourt-Dreslincourt Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadre de la nuit de la chauve-souris, observez les demoiselles de la nuit ! sortie nocturne sur inscription CEN
Dans le cadre de la nuit de la chauve-souris, observez les demoiselles de la nuit ! sortie nocturne sur inscription CEN .
Ribécourt-Dreslincourt 60170 Oise Hauts-de-France patrimoine@cc2v.fr
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English :
As part of Bat Night, come observe these ladies of the night! Nighttime outing Registration required: CEN
L’événement Qui vole la nuit près d’ici? Ribécourt-Dreslincourt a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Nord-Compiégnois
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